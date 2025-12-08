Star-DJ öffnet Speziallokal auf der Hauptstraße

Star‑DJ Purple Disco Machine und seine Frau eröffnen im Februar ein Café mit glutenfreien Köstlichkeiten.

Von Katrin Koch

Dresden - Sein Musikgeschmack ist kein Geheimnis. Weltweit legt der Dresdner Grammy-Preisträger Tino Piontek (45, "Hypnotized") alias DJ Purple Disco Machine auf Festivals vor Zigtausenden Fans auf. Was ihm kulinarisch schmeckt, können (nicht nur) Fans bald selbst verkosten. Denn im Februar eröffnen Tino Piontek und seine Frau Sabrina auf der Hauptstraße ein Café.

Tino Piontek (45) mit Ehefrau Sabrina beim SemperOpernball 2025 - bald sind sie Café-Betreiber. © imago/Future Image Jetzt verrät das Paar erste Details: Das Café wird den Namen "Olivias Paradise" tragen und alle Menschen einladen, die glutenfrei leben müssen oder wollen, aber nicht auf Genuss verzichten möchten. "Seitdem unsere Tochter Olivia vor fünf Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen hat, leben wir als Familie komplett glutenfrei. In dieser Zeit haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, sich glutenfrei zu ernähren, ohne dabei auf kleine Leckereien verzichten zu müssen", wissen Tino und Sabrina Piontek.

Purple Disco Machine legt zwischen New York und Tokio weltweit auf - 2026 auch im Zwinger. © IMAGO/NurPhoto

Glutenfreie Kuchen stehen in "Olivias Paradise" bald auf der Karte. © IMAGO/Zoonar

Das glutenfreie Café wird auf der Hauptstraße eröffnet