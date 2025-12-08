 12.245

Star-DJ öffnet Speziallokal auf der Hauptstraße

Star‑DJ Purple Disco Machine und seine Frau eröffnen im Februar ein Café mit glutenfreien Köstlichkeiten.

Von Katrin Koch

Dresden - Sein Musikgeschmack ist kein Geheimnis. Weltweit legt der Dresdner Grammy-Preisträger Tino Piontek (45, "Hypnotized") alias DJ Purple Disco Machine auf Festivals vor Zigtausenden Fans auf. Was ihm kulinarisch schmeckt, können (nicht nur) Fans bald selbst verkosten. Denn im Februar eröffnen Tino Piontek und seine Frau Sabrina auf der Hauptstraße ein Café.

Tino Piontek (45) mit Ehefrau Sabrina beim SemperOpernball 2025 - bald sind sie Café-Betreiber.  © imago/Future Image

Jetzt verrät das Paar erste Details: Das Café wird den Namen "Olivias Paradise" tragen und alle Menschen einladen, die glutenfrei leben müssen oder wollen, aber nicht auf Genuss verzichten möchten.

"Seitdem unsere Tochter Olivia vor fünf Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen hat, leben wir als Familie komplett glutenfrei. In dieser Zeit haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, sich glutenfrei zu ernähren, ohne dabei auf kleine Leckereien verzichten zu müssen", wissen Tino und Sabrina Piontek.

Purple Disco Machine legt zwischen New York und Tokio weltweit auf - 2026 auch im Zwinger.  © IMAGO/NurPhoto
Glutenfreie Kuchen stehen in "Olivias Paradise" bald auf der Karte.  © IMAGO/Zoonar

Das glutenfreie Café wird auf der Hauptstraße eröffnet

Neben dem "Palais Shop" auf der Hauptstraße wird das glutenfreie Café "Olivias Paradise" einziehen.  © Thomas Türpe

"Mit "Olivias Paradise" möchten wir genau das ändern. Wir wollen zeigen, dass man trotz der Diagnose das Leben genießen kann - ohne Einschränkungen, ohne Kompromisse und ohne Verzicht. Glutenfrei kann genauso vielfältig, köstlich und unbeschwert sein wie jede andere Ernährung."

Den Beweis tritt das Paar auf der Hauptstraße zwischen Goldenem Reiter und Dreikönigskirche an.

Neben der Boutique "Palais Shop" wird das Café im Hausgang Nummer 9 eingerichtet.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Future Image, IMAGO/Zoonar, Thomas Türpe

