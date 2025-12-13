 599

Weihnachtszauber im Uniklinikum: THW überrascht junge Patienten

Am Freitag hatte sich das Technische Hilfswerk für die jungen Patientinnen und Patienten des Uniklinikums Dresden etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Freitag hat sich das Technische Hilfswerk (THW) für die jungen Patienten des Uniklinikums Dresden etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Ein Trupp bunt geschmückter blauer THW-Einsatzfahrzeuge fuhr am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mit festlicher Weihnachtsmusik zunächst an der Mildred-Scheel-Straße am Haus 66, der Kinderonkologie, vorbei, dann zurück zur Fiedlerstraße und anschließend eine Runde durch das Universitätsklinikum Dresden bis zur Pfotenhauerstraße.

Vor der Kinderklinik wartete dann ein besonderes Highlight: Der Weihnachtsmann schwebte per Kran ein und verteilte Geschenke an die kleinen Patienten.

Außerdem übergab er einen Spendenscheck in Höhe von 850 Euro an die Stiftung Hochmedizin Dresden, so das THW via Facebook.

Das Geld kommt der "Kinderinsel" zugute, einem pädagogischen Angebot für stationär behandelte Kinder und Jugendliche, das den Klinikalltag angenehmer und weniger belastend machen soll.

Begleitet wurde der Weihnachtsmann von einem Weihnachtsengel und dem Grinch, was viele Kinderaugen zum Strahlen brachte und für festliche Stimmung im Klinikgelände sorgte.

