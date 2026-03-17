Anwohner-Wut über das Verkehrs-Chaos in Striesen: "Wie auf der Autobahn"

Dresden - Seit September dürfen Autofahrer die Laubestraße in Striesen - Dresdens erste Fahrradstraße - nicht mehr durchgängig befahren . Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) ließ dort gegenläufige Einbahnstraßen einrichten. Anwohner sind mit den Nerven am Ende.

Laut Brunhild Oehme (81), Frank Oppe (57), Helmut Weigelt (85) und Anne Meyer (v.l.) hat der Autoverkehr auf der Mansfelder Straße massiv zugenommen. © Ove Landgraf

Vorher habe es keine Probleme mit Autofahrern auf der Fahrradstraße (Radler haben Vorrang) gegeben, berichten sie TAG24. Mit der neuen Regelung - die Durchgangsverkehr reduzieren sollte - werden Autos durchs Wohngebiet geleitet.

Statt der Laubestraße ist die Mansfelder Straße Transitstrecke zwischen Bertolt-Brecht-Allee und Bergmannstraße geworden.

"Das läuft hier wie auf der Autobahn", schildert Anwohnerin Brunhild Oehme (81). "Der Verkehr hat stark zugenommen, es ist richtig gefährlich geworden."

Das Tempolimit werde auch ignoriert. Nachbar Helmut Weigelt (85): "Früher war die Mansfelder Straße schön ruhig. Jetzt hat man ständig den Fuß auf der Bremse."