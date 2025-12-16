Wenn Plätzchen zur Qual werden: Anikas Weg aus der Essstörung

Im Gespräch mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt erzählt Anika, wie belastend die Feiertage für sie waren, als sie mit einer Essstörung lebte.

Von Isabel Klemt

Dresden - Weihnachtsmärkte, süßes Gebäck und festliche Menüs: Für viele ist die Weihnachtszeit ein Fest des Schlemmens. Für Anika F. (22) hingegen war sie lange Zeit eine Qual. Im Gespräch mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26) erzählt sie, wie belastend die Feiertage für sie waren, als sie mit einer Essstörung lebte.

Für Anika (22) waren Weihnachtsmärkte lange mit Anspannung verbunden - heute gehört das der Vergangenheit an. © TAG24 / Isabel Klemt Anika erzählt mir, dass die Weihnachtszeit für sie alles andere als schön oder besinnlich war. "Überall war Essen - Süßigkeiten, Gebäck, auf den Weihnachtsmärkten oder beim Familienessen. In meinem Kopf bedeutete das permanenten Stress", verrät die 22-Jährige. Dabei war das Essen selbst nicht das Problem - im Gegenteil. "Es ging um Kalorien, Zahlen, Gewicht, Kontrolle, Vergleiche", erklärt sie. Vor allem Süßspeisen lösten bei ihr große Angst aus, obwohl sie diese eigentlich liebt. Schließlich führte dieser innere Druck dazu, dass sie eine Essstörung entwickelte. Während ihre Freunde Rostbratwurst, Lángos oder Schokofrüchte auf dem Weihnachtsmarkt genossen, war Anika zwar körperlich dabei, innerlich jedoch ständig angespannt. "Weihnachtsmarkt oder großes Familienessen bedeutete für mich nicht Genuss, sondern Aushalten. Ich war dabei - aber innerlich ganz woanders", so Anika.

Anika hat ihren Umgang mit Essen grundlegend verändert

Mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26, l.) aß Anika (22) auf dem Dresdner Striezelmarkt Kräppelchen - ganz ohne schlechtes Gewissen. © Norbert Neumann Der Wendepunkt kam für die 22-Jährige durch ihre Eltern. "Meine Eltern haben gemerkt, wie schlecht es mir ging und wie sehr sie sich um mich sorgten." Sie organisierten Hilfe, als Anika selbst noch nicht dazu in der Lage war. "Ohne diesen Schritt wäre ich heute nicht hier [...] Therapie und Klinik haben mir letztlich das Leben gerettet." Heute blickt Anika stolz auf ihren Weg zurück. Sie hat gelernt, dass Heilung kein gerader Prozess ist. "Es gab Rückfälle - und das ist okay. Rückfälle gehören dazu", betont sie. Dennoch hat sich ihr Umgang mit Essen grundlegend verändert. "Früher war Essen voller Regeln - heute ist es voller Genuss." Kochen und Backen sind inzwischen zu ihren Hobbys geworden. "Manchmal hole ich mir ganz bewusst ein Stück Kuchen oder eine Torte, mache mir einen Kaffee und zelebriere diesen Moment wie ein kleines inneres Fest", so Anika.

Die 22-Jährige hat Frieden mit sich selbst geschlossen