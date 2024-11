Wenn Kinderwünsche auf den Bäumen wachsen: Spender in Dresden gesucht!

Dresden - Nicht allen Kindern geht es gut. Krankheit oder Armut, Diskriminierung oder ein Aufwachsen in einem sozial benachteiligten Elternhaus können die Freude am Weihnachtsfest trüben. Doch es ist ganz einfach, auch diesen Kindern ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern - mit der Erfüllung eines bescheidenen Wunsches. Sie hängen an vielen Dresdner Wunschbäumen.