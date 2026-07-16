16.07.2026 10:39 "Ich war klatschnass und zittrig": Dresdner spricht über Reisen mit unsichtbarer Erkrankung

Welche Herausforderungen das Reisen für Betroffene mit einer unsichtbaren Erkrankung mit sich bringt und wie ein Sonnenblumenband dabei helfen kann.

Von Isabel Neumann

Dresden - Für viele Menschen bedeutet Reisen vor allem Vorfreude. Für andere sind Flughäfen, Menschenmengen und ungewohnte Situationen hingegen mit Stress, Angst und großer Unsicherheit verbunden. Während ein Rollstuhl oder eine Gehhilfe einen Unterstützungsbedarf meist auf den ersten Blick erkennen lassen, gibt es auch chronische Erkrankungen, die nicht sofort sichtbar sind. Welche Herausforderungen das Reisen für Betroffene mit sich bringt und wie ein Sonnenblumenband dabei helfen kann - TAG24 hat nachgehakt.

Nico lebt mit einer Angststörung und weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen das Reisen für Menschen mit unsichtbaren Erkrankungen mit sich bringt. © Steffen Füssel Wie belastend das Reisen mit einer unsichtbaren Erkrankung sein kann, weiß auch Nico. Der 32-Jährige lebt mit einer Angststörung und erzählt im Gespräch mit TAG24, dass vor allem spontane Änderungen für ihn eine große Herausforderung darstellen. "Ungeplante Zwischenstopps, Verspätungen und dergleichen verunsichern mich und triggern meine Angst enorm", so der Dresdner. In solchen Situationen habe er besonders mit Herzrasen zu kämpfen. "Wenn ich unterwegs bin, plane ich gern alles durch [...], dementsprechend werfen solche Abweichungen mir die Sicherheit über Bord." Bisher sei er deshalb ausschließlich mit Freunden verreist. Sie geben ihm Sicherheit - einen "mobilen Safe Space", wie er es nennt. Dennoch gibt es immer wieder Momente, in denen die Angst plötzlich auftaucht. Dresden Lokal Neue Radbarometer - aber jetzt ist Schluss! Eine Situation ist ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben: Eine Turbulenz während eines Fluges löste bei ihm starke Panik aus. Zwar habe er es geschafft, sich selbst wieder zu beruhigen, doch die Situation hinterließ Spuren: "Ich war klatschnass und zittrig." Den restlichen Flug verbrachte er anschließend völlig angespannt.

Vor allem spontane Änderungen beim Reisen stellen Nico häufig vor Herausforderungen. © Steffen Füssel

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Ein Erkennungszeichen für unsichtbare Einschränkungen

Content Creatorin @juliavonmay lebt seit vier Jahren mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und einer Angststörung. Sie wünscht sich, dass das Sunflower-Programm auch in Deutschland deutlich bekannter wird. © Bildmontage: Instagram/juliavonmay Im Gespräch erzählt Nico, dass es ihm schwerfällt, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Das liege auch an Erfahrungen aus der Vergangenheit: Während einer Panikattacke habe er bereits ganz unterschiedliche Reaktionen erlebt - von Menschen, die sich fürsorglich um ihn kümmerten, bis hin zu Personen, die ihn ignorierten oder sogar vor ihm wegliefen, als er um Unterstützung bat. Genau hier setzt die britische Organisation Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited an. Sie hat das sogenannte Sunflower-Band ins Leben gerufen - ein Erkennungszeichen für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Dazu zählen unter anderem Angst- und Panikstörungen, Autismus, ADHS, Depressionen, Hör- oder Sehbeeinträchtigungen, Epilepsie, Long COVID sowie viele weitere Erkrankungen oder Einschränkungen, die von außen nicht erkennbar sind. Dresden Lokal Zweifel an der Wirtschaftlichkeit: Müllverbrennungsanlage steht schon vor dem Bau in der Kritik Das Band soll Mitarbeitende - insbesondere an Flughäfen, an Bord von Flugzeugen und an Bahnhöfen, aber auch in Krankenhäusern, Supermärkten oder Veranstaltungsstätten - darauf aufmerksam machen, dass die tragende Person möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigt. Das kann zum Beispiel mehr Zeit bei Abläufen, verständliche Erklärungen, Hilfe bei der Orientierung, einen ruhigen und verständnisvollen Umgang in stressigen Situationen oder die Möglichkeit umfassen, sich bei Reizüberflutung kurz zurückzuziehen. Content Creatorin @juliavonmay wurde durch ihre Community auf das Sunflower-Band aufmerksam und hat damit bereits positive Erfahrungen gemacht. Die 30-Jährige lebt seit vier Jahren mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und einer Angststörung und spricht auf Social Media offen über die damit verbundenen Herausforderungen im Alltag. "Reisen ist für mich häufig mit Reizüberflutung, Anspannung und der Sorge verbunden, inmitten vieler Menschen die Kontrolle zu verlieren", erzählt sie im Gespräch mit TAG24. Während eines Fluges wusste die Crew dank des Sunflower-Bands über ihre Situation Bescheid und bot Julia an, sich bei Bedarf jederzeit für einen Moment in die Bordküche zurückzuziehen. "Allein diese Möglichkeit hat mir Sicherheit gegeben und den Flug deutlich entspannter gemacht", so Julia.

In Deutschland ist das Sonnenblumenband noch wenig verbreitet