Wie einst Opa Hempel, so der Enkel: Dresdner Steinmetz schlägt sich wacker

Dresden - Großvater Hempel hatte das zerbombte Dresden restauriert. Enkel Sebastian Hempel (52) führt die Bildhauerei in der vierten Generation weiter. Nachdem in der Traditionswerkstatt die Skulptur "Archäologie" aus dem Stein geschlagen und in der Dresdner Hauptstraße aufgestellt wurde liegen die nächsten beiden 3,5 Tonnen schweren Bossen für "Architektur" und "Lied" schon bereit.