09.11.2023 16:00 724 Wo Dresdens Juden in den Tod rollten: Gedenken am Alten Leipziger Bahnhof

Anlässlich der Pogrome am 9. November 1938 wurde am heutigen Donnerstag in ganz Sachsen der Opfer des Holocausts gedacht.

Von Chris Pechmann

Dresden - Anlässlich der Pogrome am 9. November 1938 wurde am heutigen Donnerstag in ganz Sachsen der Opfer des Holocausts gedacht. Michael Kretschmer (48, CDU, M.) sieht den Kampf gegen Antisemitismus als Bürgerpflicht. © xcitepress/Finn Becker Am Alten Leipziger Bahnhof in Dresden zeigten Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) und Dresdens OB Dirk Hilbert (52, FDP) ihre Anteilnahme. "Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine Bürgerpflicht", sagte Kretschmer vor Vertretern der jüdischen Gemeinden.

Auch Dirk Hilbert (52, FDP, v.r.) legte einen Kranz nieder. © xcitepress/Finn Becker Von dem Bahnhofsgelände haben Nazis in der NS-Zeit Juden in Vernichtungslager deportiert.

Titelfoto: xcitepress/Finn Becker