Wo in Dresden früher Filme liefen, läuft bald der Schweiß

Dresden - Mehr als ein Jahrzehnt lang liefen im Metropolis verschiedenste Filme auf der Leinwand. Doch 2009 musste das vom damaligen Schauburg-Betreiber Frank Apel (†64) geführte Kino wegen Zuschauermangels dichtmachen. Zwischenzeitlich nutzten die Musiker der Dresdner Philharmonie die Räume als Probeort. Nun zieht wieder Leben in die verwaisten Säle ein.

"Die Idee dazu kam uns vor gut zwei Jahren", erinnert sich Unternehmer Stefan Lasch (39), der unter der Marke "clever fit" bereits Studios in Löbtau und Bautzen betreibt.

Statiker müssen entscheiden, ob die Tragkonstruktionen der Podeste und Kinosessel weiterhin genutzt werden können. © Holm Helis

Drei Kinosäle verwandeln sich so in große Räume mit jeweils eigenem Thema. Nach den Duschen und Umkleiden im Wohnzimmer-Ambiente stößt der Besucher eine Tür weiter auf den Trainingsbereich im Industriedesign, so lautet die Vision.

Das Alleinstellungsmerkmal der Muckibude: Während die Kunden das schwere Eisen in die Luft stemmen, laufen auf einer Leinwand im Hintergrund alte Filmklassiker wie "Rocky" oder aus dem Hause Disney.

Und um den Sportlern die Mühen zusätzlich zu versüßen, soll zwischen den Geräten sogar eine Popcornmaschine zu finden sein. Überdies werden zwei Säle des 1997 unter dem Namen "Bofimax" gegründeten Kinos für die Trendsportart Padel (Mischung aus Tennis und Squash) umfunktioniert.

Die Fertigstellung der Arbeiten ist für diesen Oktober geplant. Ein Sonderangebot (voraussichtlich 29,90 Euro/Monat, Padel kostet extra) für Neukunden gilt bis zur Eröffnung.