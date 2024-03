Neuer Shopping-Store: Zalando eröffnet Outlet in Dresden!

Dresden - In Dresden eröffnet bald ein neues Zalando-Outlet.

Im Spätsommer soll auf der Prager Straße ein neues Zalando-Outlet eröffnen. (Symbolbild) © Zalando

Im Spätsommer soll der Laden auf der Prager Straße 8 eröffnen, gab Zalando am Dienstag bekannt.

"Wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung unseres Outlets in der Dresdner Innenstadt. Es wird neben unserem Outlet in Leipzig dann bereits der zweite Store in Sachsen sein", erklärte Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets.

Direkt gegenüber von der "Centrum Galerie" sollen Kunden dann die Möglichkeit haben, auf gleich zwei Etagen - getreu dem früheren Werbeslogan - vor Glück zu schreien, denn laut dem Unternehmen werden manche Artikel bis zu 70 Prozent günstiger als zum Originalpreis angeboten.

Besonders für Dresdnerinnen interessant: Im neuen Outlet soll es auch eine Abteilung für gebrauchte Damenmode geben.

"Mit dem neuen Standort möchten wir Kundinnen und Kunden ein modernes Einkaufserlebnis in Dresden bieten und ihnen die Möglichkeit geben, Inspiration für neue Outfits zu finden sowie individuelle Stile für sich zu entdecken", so Schönfeld.