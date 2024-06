So geheim war die 500. Hochzeit im Zauberschloss Schönfeld

Dresden - Ganz ohne Tricks und doppelten Boden: Heike Mahlitz (58) und Ronald Renner (60) gaben sich am Samstag im Zauberschloss Schönfeld das Jawort. Die beiden waren das 500. Paar, das am magischen Ort Hochzeit feierte.

Heike Mahlitz (58) und Ronald Renner (60) sind das 500. Hochzeitspaar auf Schloss Schönfeld. © Eric Münch

Und nicht nur die: Am Vortag stieß Ronald auf seinen 60. Geburtstag an. "Als wir den runden Geburtstag planten und nach einem schönen Schloss suchten, kam uns die Idee, auch gleich zu heiraten", verrät Heike. "Meine Tochter ist Standesbeamtin, sie gab uns den Tipp mit Schloss Schönfeld."

Nur die fünf Kinder des Paares waren bei der Trauung dabei.



"Weder Freunde noch Familie wussten von der Hochzeit, wir haben sie erst zum Kaffeetrinken eingeladen. Alle dachten, sie kommen zum 60. Geburtstag - und wurden überrascht."

Nach einer Flitterwoche in Ostfriesland will das Paar in Dresden zusammenziehen. "Seit 15 Jahren pendeln wir zwischen Dresden und Leipzig", verrät Heike.