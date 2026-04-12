Zebrastreifen in Dresden fertiggestellt: Hier ist Verkehrsführung jetzt anders

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Dresden ist um einen Zebrastreifen reicher! Das Rathaus ließ den Fußgängerüberweg zur Entschärfung einer Unfallhäufungsstelle einrichten.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die Dresdner Neustadt ist um einen Zebrastreifen reicher! An der Kreuzung Dammweg/Lößnitzstraße ließ das Rathaus zur Entschärfung der Unfallhäufungsstelle einen Fußgängerüberweg einrichten.

Auf dem Dammweg an der Kreuzung zur Lößnitzstraße befindet sich nun ein Fußgängerüberweg.
Auf dem Dammweg an der Kreuzung zur Lößnitzstraße befindet sich nun ein Fußgängerüberweg.  © Norbert Neumann

Nach rund fünf Wochen Bauzeit konnte nun die neue Straßenquerung samt Mittelinsel fertiggestellt werden. Sie soll künftig die Schulwegsicherheit zur 148. Grundschule verbessern, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Dabei wurde auch die Verkehrsführung geändert.

Die zuvor gleichrangige Kreuzung ist jetzt vorfahrtsgeregelt: Der Straßenzug Dammweg/Dr.-Friedrich-Wolf-Straße gilt als Hauptrichtung, der Verkehr auf der Lößnitzstraße ist fortan wartepflichtig, heißt es.

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Ergänzend zum Überweg ist nun ebenfalls ein Blindenleitsystem vorhanden. Zusätzliche Lampen sorgen für eine bessere Ausleuchtung.

Es gilt eine neue Kreuzungs-Regelung: Der Verkehr auf dem Dammweg (l.) übergehend auf die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße (r.) hat Vorfahrt.
Es gilt eine neue Kreuzungs-Regelung: Der Verkehr auf dem Dammweg (l.) übergehend auf die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße (r.) hat Vorfahrt.  © Norbert Neumann
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Das Bauprojekt ist Teil der Dresdner Fußverkehrsstrategie. In die Umsetzung der Maßnahme sind rund 85.000 Euro geflossen.

Titelfoto: Norbert Neumann

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