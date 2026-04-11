Dresden summt: Zoo bekommt kreative Nisthilfen für Wildbienen
Dresden - Durch das Projekt "BienenBrückenBauen“ des Umweltzentrums Dresden entstanden kreative Nisthilfen für Wildbienen, die im Stadtgebiet aufgestellt wurden.
Wie der Zoo Dresden berichtet, gingen aus einem im Mai 2025 gestarteten Wettbewerb drei von insgesamt rund 30 eingereichten Entwürfen als Gewinner hervor.
Eine fachübergreifend besetzte Fachjury wählte jene Nisthilfen aus, die in besonderer Weise ästhetischen Anspruch mit ökologischer Funktion verbinden und zugleich den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Wildbienenarten gerecht werden.
Wie wichtig Nisthilfen für Bienen sind, betonte ein Sprecher des BienenBrückenBauen Projekt im Gespräch mit TAG24: "Nisthilfen für Wildbienen sind ein aktiver Beitrag zum Artenschutz, denn viele Wildbienen finden in unserer aufgeräumten Landschaft kaum noch natürliche Brutplätze."
Er ergänzt: "Früher gab es mehr wilder Ecken mit Totholz, alten Mauern und ungemähten Wiesen."
Die Skulpturen wurden so konzipiert, dass sie dauerhaft im Außenraum bestehen können und aus nachhaltigen, naturverträglichen Materialien gefertigt sind.
Ein besonderer Fokus lag dabei auf der sorgfältigen Gestaltung der Niströhren, deren Maße und Beschaffenheit gezielt auf die Bedürfnisse oberirdisch nistender Wildbienen abgestimmt wurden.
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Das Kunstwerk "Wandler im Sonnenlicht" wurde im Zoo Dresden aufgestellt
Auf diese Weise entstanden Nisthilfen aus Materialien wie Robinienstämmen, Stahlrohren, Hartholz und frostbeständiger Keramik, die nun dauerhaft im öffentlichen Raum aufgestellt wurden.
Im Zoo Dresden hat das Kunstwerk "Wandler im Sonnenlicht" des Künstlers und Landschaftsarchitekten Ulrich Stolz seinen Platz gefunden.
Es umfasst drei Figuren mit goldenen Messinggesichtern, die das Sonnenlicht einfangen und gleichzeitig die darunterliegenden Nistgänge schützen.
Auf TAG24-Anfrage sagte Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart: "Wir freuen uns sehr, dass die kunstvoll gestaltete Bienen-Nisthilfe 'Wandler im Sonnenlicht' im Herzen unseres Zoos einen Standort gefunden hat. Sie verbindet Kunst und Ästhetik mit Naturschutz und leistet einen wichtigen Beitrag zum Wildbienenschutz."
Sie ergänzt: "Die Nisthilfen erzeugen Aufmerksamkeit bei unseren Gästen, die wir so für das Thema sensibilisieren können."
Die beiden weiteren ausgezeichneten Nisthilfen, gestaltet von den Künstlerinnen Natascha Konschinastehen und Nina Blum, wurden in der Gärtnerei des Umweltzentrums Dresden auf dem Äußeren Matthäusfriedhof sowie im Botanischen Garten aufgestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Bienenbrückenbauen/Peter Zauber