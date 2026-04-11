Dresden summt: Zoo bekommt kreative Nisthilfen für Wildbienen

Dresden - Durch das Projekt " BienenBrückenBauen “ des Umweltzentrums Dresden entstanden kreative Nisthilfen für Wildbienen, die im Stadtgebiet aufgestellt wurden.

Die drei Figuren fangen mit ihren goldenen Messinggesichtern das Sonnenlicht ein und schützen gleichzeitig die darunterliegenden Nistgänge. © Bienenbrückenbauen/Peter Zauber

Wie der Zoo Dresden berichtet, gingen aus einem im Mai 2025 gestarteten Wettbewerb drei von insgesamt rund 30 eingereichten Entwürfen als Gewinner hervor.

Eine fachübergreifend besetzte Fachjury wählte jene Nisthilfen aus, die in besonderer Weise ästhetischen Anspruch mit ökologischer Funktion verbinden und zugleich den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Wildbienenarten gerecht werden.

Wie wichtig Nisthilfen für Bienen sind, betonte ein Sprecher des BienenBrückenBauen Projekt im Gespräch mit TAG24: "Nisthilfen für Wildbienen sind ein aktiver Beitrag zum Artenschutz, denn viele Wildbienen finden in unserer aufgeräumten Landschaft kaum noch natürliche Brutplätze."

Er ergänzt: "Früher gab es mehr wilder Ecken mit Totholz, alten Mauern und ungemähten Wiesen."

Die Skulpturen wurden so konzipiert, dass sie dauerhaft im Außenraum bestehen können und aus nachhaltigen, naturverträglichen Materialien gefertigt sind.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der sorgfältigen Gestaltung der Niströhren, deren Maße und Beschaffenheit gezielt auf die Bedürfnisse oberirdisch nistender Wildbienen abgestimmt wurden.