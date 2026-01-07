Zur Abholung nicht mehr nach Prohlis: So kommen Dresdner schneller an den Führerschein

Dresden - Gute Nachricht zum Jahresbeginn für Autofahrer: Wer seinen Führerschein umtauschen möchte, muss dafür seit Montag nicht mehr bis nach Prohlis gondeln.

Führerscheine zur Abholung gibt's jetzt auch in den Bürgerbüros. © picture-alliance / dpa

Bislang war die Abholung nur in der Fahrerlaubnisbehörde an der Hauboldstraße (Seitenstraße der Dohnaer Straße) möglich.

Wegen des langen Anfahrtswegs und einer Öffnungszeit bis 17 Uhr stellte das viele berufstätige Dresdner vor Herausforderungen, erklärte Grünen-Stadtrat Moritz Knobel (31).

Nun gibt es die Führerscheine nach vorheriger Absprache in allen Bürgerbüros sowie in den Verwaltungsstellen Weixdorf und Cossebaude. Das erklärte die Stadtverwaltung vor wenigen Tagen auf Anfrage Knobels. "Die Voraussetzungen dafür prüft die Führerscheinstelle bereits bei der Beantragung", sagte ein Stadtsprecher gegenüber TAG24.

Es handele sich zunächst nur um eine "Testphase". Nun solle geprüft werden, wie viele Aushändigungen über die Bürgerbüros nachgefragt werden.