Zwei-Meter-Penis und Riesen-Gebärmutter im Kulturpalast
Dresden - Bundesweit wird am Donnerstag der "Tag des Gesundheitsamtes" gefeiert. Was wie eine Veranstaltung mit Sektglas am Faxgerät klingt, ist im Dresdner Kulturpalast ein informatives Event zum Thema "Sexuelle Gesundheit".
Ein zwei Meter hohes Penis-Modell und eine begehbare Gebärmutter sollen Besucher zum Erkunden verführen.
Über den Tag verteilt finden Lesungen, Workshops sowie eine Stadtführung zur Geschichte der Prostitution statt.
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"Für unser menschliches Wohlbefinden ist sexuelle Gesundheit von großer Bedeutung", erläutert Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke).
Der Tag schaffe einen Rahmen, um "ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen".
Infos: www.dresden.de/gesundheit
Titelfoto: Norbert Neumann