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Zwei-Meter-Penis und Riesen-Gebärmutter im Kulturpalast

Zum "Tag des Gesundheitsamtes" wird es im Dresdner Kulturpalast ein informatives Event zum Thema "Sexuelle Gesundheit" geben.

Von Jakob Anders

Dresden - Bundesweit wird am Donnerstag der "Tag des Gesundheitsamtes" gefeiert. Was wie eine Veranstaltung mit Sektglas am Faxgerät klingt, ist im Dresdner Kulturpalast ein informatives Event zum Thema "Sexuelle Gesundheit".

Das Event zum Thema "Sexuelle Gesundheit" findet ab Donnerstag im Dresdner Kulturpalast statt.
Das Event zum Thema "Sexuelle Gesundheit" findet ab Donnerstag im Dresdner Kulturpalast statt.  © Norbert Neumann

Ein zwei Meter hohes Penis-Modell und eine begehbare Gebärmutter sollen Besucher zum Erkunden verführen.

Über den Tag verteilt finden Lesungen, Workshops sowie eine Stadtführung zur Geschichte der Prostitution statt.

Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke)
Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke)  © Thomas Türpe
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"Für unser menschliches Wohlbefinden ist sexuelle Gesundheit von großer Bedeutung", erläutert Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (50, Linke).

Der Tag schaffe einen Rahmen, um "ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen".

Infos: www.dresden.de/gesundheit

Titelfoto: Norbert Neumann

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