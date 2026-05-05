Immer lebe die Sonne: Dresdens größter Solarpark auf alter DDR-Müllkippe

Dresden - Dresden gewinnt jetzt Strom aus Sonne an einem besonderen Ort: Auf der früheren Mülldeponie an der Radeburger Straße (Hellerberge) eröffnete SachsenEnergie jetzt seinen größten Solarpark der Stadt.

SachsenEnergie-Vorstand Axel Cunow (47) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne). © Holm Helis

Zu DDR-Zeiten wurden auf dem Areal Dresdens Restmüll und später teils auch Bioabfälle ausgekippt – zuvor war dort eine Sandgrube.

Nach Stilllegung der Deponie 2001 wurde eine Art Plane über den Müllberg gelegt und ungefähr 1,50 Meter Erde aufgeschüttet.

Auf dem Südhang ließ SachsenEnergie jetzt rund 4500 Solarplatten aufstellen mit einer Spitzenleistung von 2,05 Megawatt – laut Versorger genug grüner Strom für rund 1000 Haushalte mit einem Jahresstrombedarf von 2000 Kilowattstunden.

SachsenEnergie investierte rund 1,5 Millionen Euro in das Projekt. Es zeige, wie man die Energiewende auch in Großstädten, wo Platz meist rar ist, umsetzen könne, so Vorstand Axel Cunow (47) erfreut. Die sonst nur schwer nutzbaren Flächen leisteten jetzt einen sinnvollen Beitrag.