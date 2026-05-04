Finale am Pieschener Elbufer: Endlich maritimes Flair in der HafenCity

Dresden - Die HafenCity am Pieschener Elbufer, eines der größten Neubauprojekte in Dresden (Investitionsvolumen: 152 Millionen Euro), ist jetzt fertig. Zwar fehlen auf den ersten Blick Grün- und Schattenflächen, doch Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) ist hin und weg.

Projektleiter Sebastian Forkert (50) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) gefällt das Endergebnis. © Norbert Neumann

In der prallen Mittagshitze lädt die Uferpromenade kaum zum Verweilen ein. Es fehlen Bäume als Schattenspender, der Granitboden heizt sich auf.

Trotzdem war Baubürgermeister Kühn zur Einweihung am Sonntag begeistert: "Das Projekt ist wirklich gelungen."

Die HafenCity ist auf fünf Hektar Hafenbrache entstanden, die letzten Arbeiten wurden im April beendet. Elf Wohngebäude (mit 341 Wohnungen), ein Hotel, und Gewerbeflächen zählen zum Viertel.

Dazu kommen Grünflächen zwischen den Gebäuden und die eher steinerne Promenade am Wasser, die seit knapp zwei Jahren schon zugänglich ist.

"Der Bebauungsplan, den wir mit der Stadt entwickelt haben, hatte das Motto 'rau und steinern', wir haben bewusst keine Parkanlage gebaut", erklärt Projektleiter Sebastian Forkert (50) vom Bauträger USD Immobilien.