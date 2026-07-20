Zweimal täglich je zwei Stunden: Zu diesen Zeiten sprudeln Dresdens größte Brunnen

Dresden - Viele Brunnen in der Stadt sprudeln gar nicht oder nur auf Sparflamme - leere Kassen und eine (eigentlich aufgehobene) Haushaltssperre sind der Grund. Wer allerdings über die Prager Straße schlendert oder am Albertplatz auf die Straßenbahn wartet, bekommt schnell den Eindruck: Die Wasserspiele sind im Dornröschenschlaf.

Seltenes Bild: Der Kracht-Brunnen Ost sprudelt in seiner Gänze nur noch über den Nachmittag und Abend verteilt jeweils zwei Stunden. © Norbert Neumann

So sprudelt der Kracht-Brunnen auf dem Neustädter Markt nur noch zwischen 15 und 17 sowie 20 und 22 Uhr.

Dabei sind die ausgewählten Zeiten laut Rathaus, kein Zufall: "Die Brunnen laufen in dem Zeitraum, in dem die höchsten Temperaturen zu erwarten sind. An einem hochsommerlich heißen, windschwachen Tag wurden diese in Dresden gegen 15 Uhr gemessen."

Die späte Sprudel-Vorstellung ist hingegen dem geschuldet, dass "die Brunnen auch am Abend mit Beleuchtung laufen sollen. Damit soll versucht werden, Kosten zu sparen und die Brunnen dennoch in ihren unterschiedlichen Facetten zu zeigen", so das Rathaus auf TAG24-Anfrage.

Auch andere Wasserspiele müssen mit Mini-Laufzeiten auskommen.