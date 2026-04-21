Mächtig prächtig: Protz-Etage im Residenzschloss fertig

Dresden - Pracht, Macht, Opulenz – so wurde Dresden mit seinem Residenzschloss einst zu einem der galantesten Höfe Europas. Zu erleben ist dies nun wieder in der rekonstruierten Festetage. Der Rundgang durch die neue Dauerausstellung "Masken und Kronen. Festkultur und Machtrepräsentation am Dresdner Hof" überwältigt.

Marius Winzeler (50), Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, vor der Rekonstruktion der Krönungsfigur August II. 1697. © Steffen Füssel

Seit mehr als 40 Jahren dauert die Rekonstruktion des Residenzschlosses an. Nun können Besucher erstmals wieder bei einem Rundgang die historischen Repräsentationsräume erleben.

Für Bernd Ebert (54), Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), ist dies ein "enorm wichtiger Schritt auf dem Weg zur endgültigen Fertigstellung". 2028 wird es sein, bis dahin fehlen noch die Gotische Halle und der Schlosshof. Dennoch sei mit der Öffnung der Festetage ein Meilenstein erreicht.

Ab Mittwoch können Museumsgäste erstmals wieder die Repräsentationsräume im Propositionssaal und dem Großen Ballsaal in ihrer vollen Pracht erleben. "Mir war die Besucherperspektive besonders wichtig", sagt Ebert. Der Rundgang endete für Flaneure meist in Sackgassen. "Jetzt ist das höfische Leben wieder vollständig erfahrbar."

Es zeige sich ein Ort, der wohl weltweit einzigartig sei. Gezeigt werden Objekte der Festkultur, des höfischen Lebens, Requisiten von Turnierkämpfen, Maskeraden und Aufzügen in einer historisch rekonstruierten Umgebung.

Obwohl: Einen komplett historischen Zustand gebe es nicht. Ebert: "Es ist eine Collage verschiedener Baustile und Nutzungen vom Mittelalter, über die Renaissance, den Barock, das 19. Jahrhundert bis hin zum 21. Jahrhundert."