18.04.2023 15:02 Männer wollen Mädchen in schwarzen BMW zerren: Dresdner Polizei sucht Zeugen!

Am Montag kam es in Dresden zu zwei Vorfällen, bei denen unbekannte Männer versuchten, junge Mädchen in einen schwarzen BMW zu zerren. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am gestrigen Montagnachmittag kam es in Dresden gleich zu zwei Vorfällen, bei denen unbekannte Männer versuchten, zwei junge Mädchen in einen schwarzen BMW hineinzuzerren. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Polizei Dresden hofft auf Zeugen, die Hinweis zu den beiden Vorfällen geben können. (Symbolbild) © nx123nx/123rf Zum ersten Vorfall kam es gegen 14.35 Uhr auf der Stauffenbergallee, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstagnachmittag mitteilte. Dort war ein zehnjähriges Mädchen gerade auf der Höhe der Landesdirektion unterwegs, als sie an einem schwarzen BMW vorbeilief. Dabei wurde versucht, sie aus dem Wagen heraus festzuhalten. Glücklicherweise konnte sich die Zehnjährige aus dem Griff befreien und flüchten. Nur kurze Zeit später, gegen 14.50 Uhr, versuchten es die unbekannten Täter auf der Radeberger Straße erneut. Diesmal lief eine Zwölfjährige an einem schwarzen BMW vorbei, auch sie wurde festgehalten, konnte aber zum Glück ebenfalls fliehen. Laut Polizeiangaben beschrieben die beiden Mädchen die Täter folgendermaßen: zwei Männer in einem schwarzen BMW

ein Täter hatte eine Glatze und trug eine rote Jacke

der zweite Unbekannte trug einen brauen Pullover Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Freiheitsberaubung und bittet mögliche Zeugen, sich unter folgender Nummer mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeidirektion Dresden zu wenden: 0351 4832233.

Titelfoto: nx123nx/123rf