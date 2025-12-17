Marodes Sachsenbad im Wandel: Weg für Glas-Anbau frei
Dresden - Grünes Licht für den Ausbau des maroden Sachsenbades: Vor wenigen Tagen beschloss der Stadtrat den Verkauf der kommunalen Liegenschaft nördlich des Bades für 605.000 Euro an den Investor Montis.
Dieser kann im Zuge der Baumaßnahmen auf dem Grundstück einen modernen Glas-Anbau errichten. Er soll den durch den Teilabriss des Altbades (1929) bedingten Flächenverlust wieder ausgleichen.
Mit Fertigstellung und Eröffnung rechnet Montis im Jahr 2029. Das Unternehmen erklärte Ende Oktober, zeitnah einen Bauantrag stellen zu wollen.
Einigen Stadträten dauert das zu lange. Die Verwaltung müsse endlich transparent über die weiteren Schritte und Fristen des Projekts informieren, forderte etwa SPD-Politiker Stefan Engel (33).
Titelfoto: Petra Hornig