Marodes Sachsenbad im Wandel: Weg für Glas-Anbau frei

Dresden - Grünes Licht für den Ausbau des maroden Sachsenbades : Vor wenigen Tagen beschloss der Stadtrat den Verkauf der kommunalen Liegenschaft nördlich des Bades für 605.000 Euro an den Investor Montis.

Das alte Sachsenbad in Pieschen soll perspektivisch zu einem modernen Multifunktionsgebäude umgerüstet werden. © Petra Hornig

Dieser kann im Zuge der Baumaßnahmen auf dem Grundstück einen modernen Glas-Anbau errichten. Er soll den durch den Teilabriss des Altbades (1929) bedingten Flächenverlust wieder ausgleichen.

Mit Fertigstellung und Eröffnung rechnet Montis im Jahr 2029. Das Unternehmen erklärte Ende Oktober, zeitnah einen Bauantrag stellen zu wollen.