Mehr Natur, mehr Flutschutz: Dresden reißt die Gräben auf

Aus dem steinernen Korsett befreit: Der Wiesengraben-Ost verläuft jetzt zur Freude von Sachgebietsleiter Harald Kroll-Reeber (62, r.) und Umweltamtsleiter René Herold (44) wieder oberirdisch. © Steffen Füssel

Nach der verheerenden Jahrhundertflut 2002 setzte ein Umdenken ein: Seitdem befreit die Stadt Stück für Stück die Bäche aus ihren unterirdischen Korsetts, was nicht nur Pflanzen und Tieren nützt, sondern auch dem Schutz vorm nächsten Hochwasser.



Seniorin Isolde Russig (73) steht auf ihrem Acker im Dresdner Osten zwischen Weißig und Quohren, wo sie auch aufwuchs. Was sie vor einem halben Jahrhundert selbst erlebte, geschah damals auf vielen Feldern.

"Die LPG wollte mehr Land nutzen, also hat man alles, was störte, weggemacht", erinnert sie sich. Um 1973 wurden auch der Wiesengraben-Ost verrohrt. "Ich freue mich so sehr, dass nach 50 Jahren wiedergutgemacht wird, was damals kaputt gemacht wurde."

Es war ein langer Weg, um die Gewässer (mit Quohrener Feldgraben) über 2,3 Kilometer Länge aus den Betonrohren zu befreien, entlang des Bachbettes 6000 Gehölze (etwa Brombeere, Holunder) zu pflanzen.