16.04.2023 12:10 2.392 Mini-Heizung in Dresdner Wohnhaus explodiert: Gebäude massiv beschädigt

Gas-Explosion in Dresden-Kleinzschachwitz! In der Straße "Am Putjatinpark" flog am Samstagabend im Keller eines Wohnhauses ein Heizstrahler in die Luft.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gas-Explosion in Dresden-Kleinzschachwitz! In der Straße "Am Putjatinpark" flog am gestrigen Samstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses eine selbstgebaute Mini-Heizung - bestehend aus einer Gasflasche mit Heizaufsatz - in die Luft. In einem Dresdner Mehrfamilienhauses ist die Gasflasche einer Mini-Heizung explodiert. Die Polizei ermittelt. (Symbolfotos) © Montage: 123rf/foottoo, 123RF/albund Wie die Dresdner Polizeidirektion mitteilte, war ein Heizstrahler auf einer 5 Kilogramm-Propangasflasche montiert. Sie explodierte aus bisher nicht geklärter Ursache gegen 22.45 Uhr. Es entstanden massiven Beschädigungen am Gebäude, die ersten Informationen zufolge vor allem im Inneren sichtbar sein sollen. Die Schadenshöhe kann dabei bislang nicht beziffert werden. Die Mini-Heizung wurde laut Polizei von einem Mieter (49) des Hauses betrieben. Er erlitt bei der Explosion leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dresden Nach Starkregen in Tschechien: Höchststand bei Dresdner Elbpegel am Montag erwartet Wie ein Alkoholtest ergab, hatte der 49-Jährige 1,2 Promille intus. Gegen den Deutschen wird nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.



