Mit dieser starken Botschaft tritt Neyla aus Dresden bei "Dein Song" an
Dresden - "Musik ist der Schmuck des Lebens für mich." Dieses schöne Zitat stammt von Neyla (14) und verdeutlicht, dass ihr Musik jede Menge bedeutet. Wenn die junge Dresdnerin nicht gerade bei der Chorprobe ist oder Klavierunterricht hat, nimmt sie sich Zeit zum Komponieren und Songwriting. Ihr Können und Talent stellt sie ab dem heutigen Montagabend in der KiKA-Sendung "Dein Song" unter Beweis.
Sie tritt mit ihrer Eigenkomposition "Unconditional" an. "Für mich steht das Lied für Freiheit, Stärke und Selbstbestimmtheit. Es ist wichtig, sich selbst zu lieben, um auch Teil eines großen Ganzen zu werden", betont die Achtklässlerin im TAG24-Interview.
Ihr Song ist auch eine starke Botschaft: "Mir ist Inklusion sehr wichtig, weil ich selber blind bin. Früher war es einfach so, dass die Eingeschränkten am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben durften. Und das will ich nicht. Egal, wer man ist, jeder ist gleich wichtig."
Weil Neyla von Geburt an nichts sieht, hat sie einen besonders ausgeprägten Hörsinn und noch mehr: "Es ist eher Zufall, dass ich das absolute Gehör habe."
Diese Fähigkeit hat - gerade beim Musizieren - den Vorteil, "dass ich genau weiß, welche Tonart der Song hat, ohne dass ich groß auf die Noten draufgucke". Wenn man ihr also eine Melodie vorsummen würde, könnte sie die Töne sofort aufschreiben.
Mittlerweile hat die 14-Jährige drei eigene Lieder erschaffen. "Beim Elbhangfest möchte ich dieses Jahr die Songs aufführen - als Straßenmusikerin mit Gitarre und Klavier." Auf Instagram präsentiert sie ebenfalls ihre Musik.
Diese Stars hat sie bei "Dein Song" kennengelernt
Was Neyla später einmal werden will, liegt klar auf der Hand: "Musik ist einfach mein Leben und ich möchte unbedingt Berufsmusikerin werden."
Sie strebt ein Studium der Popmusik an und möchte gern auf die große Bühne. "Ich würde gern mit Stars wie Sarah Connor oder Lady Gaga, wenn das ginge, auftreten. Man muss ja auch Träume haben", sagt sie lachend.
Ein paar prominente Musiker hat die Schülerin mit Singer-Songwriterin Madeline Juno (30), "Deutschland sucht den Superstar "-Gewinner Luca Hänni (31) und Rapperin Aisha Vibes bereits bei "Dein Song" kennengelernt.
Mit Juror und "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate (45) teilt sie sogar einen besonderen Moment: "Wir haben meinen Song zusammengespielt." Mehr zu ihrem Auftritt im KiKA will die Nachwuchsmusikerin - schon ganz wie ein Profi - noch nicht verraten.
Wie weit die Reise für Neyla bei "Dein Song" geht, ist ab heute, montags bis donnerstags, um 19.25 Uhr im KiKA zu sehen.
Titelfoto: ZDF/Andrea Enderlein