Neue "Teilauto"-Station sorgt für Verwirrung: Abschlepp-Ärger im Dresdner Norden

Dresden - Carsharing-Anbieter Teilauto erobert die Stadt und errichtet immer mehr Verleih-Stationen auf öffentlichen Straßen. Dort dürfen dann nur noch die Wagen des Anbieters abgestellt werden. Das sorgt jetzt für Probleme in der Radeberger Vorstadt .

Anwohner berichten, dass beinahe täglich ein Abschlepper anrückt. (Symbolbild) © DPA

Die neue Station an der Nordstraße wurde vor etwa drei Wochen in Betrieb genommen. Der Straßen-Abschnitt, wo zuvor locker vier Autos parkten, ist jetzt für drei Teilautos reserviert. Und zwar nur für diese.

Wer mit seinem Wagen trotzdem dort parkt, kann abgeschleppt werden und muss mit mehreren hundert Euro Kosten rechnen. "Wir sehen den Abschleppwagen täglich hier", berichten Mitarbeiter einer benachbarten Firma.

Auch Anwohner bestätigen regelmäßige Abschlepp-Einsätze. "Ich finde es gut, dass es hier so eine Station gibt, habe früher selbst Teilauto genutzt", sagt Anwohnerin Silvia Schlosser (33). "Allerdings ist die Station nicht so gut erkennbar, wodurch sie kaum auffällt."

Einzig ein Parkschild mit dem Zusatz "Carsharing teil Auto" weist auf die Station hin. Die Stellplätze sind nicht weiter markiert und häufig auch gar nicht von Teilautos besetzt, obwohl freie Parkplätze im Viertel Mangelware sind.

Folge: Vielen Autofahrern fällt nicht auf, dass sie auf einem Carsharing-Stellplatz (Teilauto zahlt dafür pro Jahr je 120 Euro ans Rathaus) stehen. "Ich habe das gar nicht wahrgenommen und weiß auch nicht, was das Schild genau bedeutet", sagt ein Betroffener.