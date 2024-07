Nach einem verhaltenen Start in die Saison: Kommt jetzt die zweite Freibad-Welle?

Dresden - Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Wochen lässt sich dieser Tage wieder vermehrt die Sonne in Dresden blicken. Das freut Einheimische, Touristen - und die Dresdner Bäderbetriebe : Nach einem verhaltenen Saisonauftakt erwarten sie wieder mehr Gäste.

Auch an dem Ziel, in der Freibadsaison 2024 (läuft noch bis Mitte September) insgesamt 300.000 Besucher anzuziehen, halten die Bäderbetriebe fest.

Laut Bäder-Sprecher Lars Kühl (49) kein Grund zum Verzagen: "Nachdem uns das wenig sommerliche Wetter den Saisonstart im Mai und Juni vermiest hatte, entwickeln sich die Juli-Zahlen derzeit in die positive Richtung."

Und weiter: "Die Sommerferien in Sachsen neigen sich dem Ende, viele Urlauber kehren zurück. So hoffen wir, in der anstehenden Woche mit sommerlicher Prognose auf viele Besucher. Falls sich der August und der September ebenfalls von ihrer sonnigen Seite zeigen, sind wir optimistisch, unser Saisonziel noch zu erreichen."