Neue Motto-Partys auf der Elbe! Freitags wird das Schiff zum Kaiser-Kahn

Dresden - Let's dance - im Schiffsbauch des Theaterkahns am Terrassenufer. Gastro- und Eventprofi Clemens Lutz (54) startet am heutigen Freitag mit einer neuen Party-Disco-Reihe. Ab sofort legt jeden Freitag (ab 22.30 Uhr) ein DJ in der Schiffsbar auf.