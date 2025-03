Neue Route beim Citylauf Dresden: Diese Straßen sind heute gesperrt

Dresden - Am Sonntag findet in der Dresdner Innenstadt die 35. Auflage des Citylaufs in Dresden statt. Diese Straßensperrungen müsst Ihr beachten.

In einer Mitteilung auf der offiziellen Internetseite informiert der Citylauf Dresden über die neue Runde, welche die Läufer am Sonntag erstmals auf beiden Elbseiten entlangführt.

Temporäre Verkehrseinschränkungen wird es zusätzlich zu den einzelnen Startwellen geben. So wird die Marienbrücke zum Start des 5- und 10-Kilometer-Laufs in Richtung Bahnhof Neustadt für kurze Zeit auf eine Spur verengt und im Anschluss wieder erweitert, sobald die Läufer die Stelle passiert haben.

An der Albertbrücke geht's wieder zurück zur Altstadt-Seite. Nach der Straße am Terrassenufer wird noch ein Haken über die Steinstraße, die Akademiestraße und den Hasenberg geschlagen, bis schließlich zum Endspurt angesetzt werden kann.

Auch einige Straßenbahnlinien müssen aufgrund des Citylaufs eine Umleitung fahren, so auch die Linie 3. © DMP

Laut einer Pressemitteilung der DVB wird es auch da Einschränkungen geben.

So werden der Theaterplatz und die Sophienstraße zwischen 8.50 Uhr und 12.15 Uhr auch für den Straßenbahnverkehr vollständig gesperrt bleiben.

Die Haltestellen Theaterplatz, Neustädter Markt, Palaisplatz, Albertplatz und Carolaplatz entfallen im Zeitraum des Laufes. Diese Einschränkungen betreffen folgende Linien:

Die Linie 3 verkehrt weiterhin in beiden Richtungen zwischen dem Bahnhof Neustadt und Postplatz, jedoch fährt sie dazwischen eine Umleitung über die Anton-/Leipziger Straße, die Marienbrücke und anschließend über die Ostra-Allee.

Die Linien 4 und 9 fahren nicht wie sonst über den Theaterplatz, sondern ebenfalls über die Anton-/Leipziger Straße, die Marienbrücke und über die Ostra-Allee.

Die Linie 7 fährt zwischen dem Albertplatz und dem Postplatz über den Bahnhof Neustadt, die Marienbrücke und die Ostra-Allee.

Zudem hält die Buslinie 62 in Richtung Dölzschen am Pirnaischen Platz nicht an der gewohnten Haltestelle, sondern an der Station des Regionalverkehrs auf der St. Petersburger Straße.

Der Veranstalter weist zudem darauf hin, dass alle Teilnehmer des Citylaufs am Sonntag mit ihrem Kombiticket die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei für ihre An- und Abreise nutzen können.