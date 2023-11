Neue Statistik verrät: So viele Menschen beziehen Bürgergeld in Dresden

Das Quartalsblatt 2023 beweist, dass viele Beschäftigte nach Dresden pendeln, aber nicht hier wohnen. © Robert Michael/dpa

So zeigt die Analyse, dass mehr als jeder dritte Beschäftigte, der seinen Arbeitsort in Dresden hat, gar nicht in der sächsischen Landeshauptstadt wohnt.

Zur Jahresmitte 2022 gab es laut der Bundesagentur für Arbeit insgesamt 98.424 Einpendler. Das entspricht einem Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2018.

Dagegen arbeiteten 59.100 Dresdner außerhalb der Stadt. Das entspricht einem Viertel der hiesigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Während die Auspendler eher männlich sind, liegen Frau und Mann bei den Einpendlern dicht an dicht beieinander.

Auch interessant: Freital, Radebeul und Pirna finden sich unter den TOP 3-Umlandgemeinden im Pendler-Ranking wieder. Mit Blick auf die Kreisebene liegen die Landkreise Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Meißen und Bautzen vorn.