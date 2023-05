Nichts kann sie stoppen: Gift-Raupen bedrohen Dresdner Spielplätze und Parks

Dresden - Mehr als eklig! Der Eichenprozessionsspinner erobert Sachsen . Der Kontakt mit dem Tierchen kann zu unangenehmem Juckreiz führen oder zu heftigen allergischen Reaktionen. Der Waldpark in Dresden ist bereits gespickt mit gruseligen Seidennetzen.

Nicht berühren! Die Stacheln der Raupen sind giftig. © Norbert Neumann

Ganze Raupentrauben sind stellenweise in kleinen Nestern ineinander verwickelt. Oder die giftigen Biester hängen an einem ihrer seidenen Fäden herab. "Das gefährliche sind die Borsten der Raupen. Sie enthalten körperfremdes Eiweiß. Bleiben diese Borsten in der Haut stecken, kann das zu heftigen allergischen Reaktionen führen", berichtet NABU-Insektenexperte Matthias Nuß (55).



Man darf sich das wie bei der Berührung mit einem Kaktus vorstellen, aber eben auf mikroskopischer Ebene. Der Forscher für Tierkunde am Senckenberg-Museum benennt die möglichen Folgen: "Das geht von Juckreiz bis zu schweren Problemen mit der Atmung. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Mädchen völlig zugeschwollene Augen hatte."

Mit Gift zu arbeiten, hilft bei der Bekämpfung wenig, denn die Wirkung der Haare auch bei toten Raupen bleibt erhalten. Mehr noch, durch Windbewegung können die Haare in die Luft geschleudert werden.

Die Nester müssen abgebaut werden, so der Experte.