01.05.2026 06:00 Noch nichts vor? Tipps für Euren perfekten 1. Mai in Dresden und Umgebung

In Dresden und Umgebung stehen zum Feiertag am 1. Mai viele Veranstaltungen auf dem Plan.

Von Maxima Michael

Dresden - Der Mai startet mit perfektem Wetter: Die Sonne kommt raus und wärmt uns in Dresden und Umgebung mit bis zu 22 Grad. Welche Veranstaltungen und Unternehmungen Ihr an so einem schönen Feiertag nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr hier!

Coswiger Flohmarkt/Blaulichtmeile

Coswig - Der Coswiger Stadtteil Kötitz wird im Rahmen der Kötitzer Festtage vom 1. bis 3. Mai gefeiert. Auf dem Parkplatz des Kötitzer Badesees wird es deshalb erstmalig einen tollen Flohmarkt geben - die Bandbreite reicht von Spielzeug über Bücher bis hin zu Antiquitäten. 10 bis 17 Uhr/Eintritt frei, Infos unter: sachsenmaerkte.de Am Fährweg findet zudem die sogenannte Blaulichtmeile statt - dabei bekommen die Besucher exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Feuerwehr, THW und Johannitern. Es werden tolle Fahrzeuge ausgestellt und Übungen vorgeführt.

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Erstmalig findet anlässlich der Kötitzer Festtage ein großer Flohmarkt statt. (Symbolfoto) © 123RF/erostunova

Weinbergkirche: Frühlingsfest

Dresden - An der Weinbergkirche "Zum heiligen Geist" (Bergweg 3) in Dresden-Pillnitz findet ein schönes Frühlingsfest statt. Los geht es ab 12 Uhr mit einem kleinen Markt, leckeren Speisen und Getränken und ausgelassener Musik. Über den Tag verteilt gibt es weitere tolle Highlights wie das Reiten für Kinder auf dem Reiterhof Pillnitz (14.30 Uhr) oder die Klänge der Blasmusik von der Dresdner Staatskapelle (15.30 Uhr). Infos unter: weinbergkirche.de

Bei der Pillnitzer Kirche "Am heiligen Geist" findet zum 1. Mai ein Frühlingsfest statt. (Archivfoto) © Eric Münch

Sonderführung "Von schönen Frauen und starken Männern"

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz (Parkstraße 85) befinden sich viele historische Bildwerke, die darauf warten, von Euch bestaunt zu werden! Bei der Führung "Von schönen Frauen und starken Männern" werden Euch spannende Fakten über die Schöpfer der Skulpturen, das verwendete Material und noch vieles mehr nähergebracht. Beginn: 14 Uhr, Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de

Im Barockgarten Großsedlitz findet zum 1. Mai eine informative Führung statt. (Archivfoto) © Sylvio Dittrich/PR

Offene Keramik- & Kinderwerkstatt

Moritzburg - Die Kinder sollen sich kreativ ausleben? Das können sie jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Werkstatt im Alten Ziegenstall (Bebelpl. 22) - so auch am 1. Mai. Die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Kleinen spielt dabei eine besondere Rolle - sie dürfen die Räumlichkeiten der Werkstatt frei nutzen und dürfen sich auch an jeglichen Materialien bedienen. Zudem befolgen sie keinen roten Faden, sondern sollen ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen. Kosten und weitere Infos unter: ziegenkeramik-moritzburg.de

In der Werkstatt im Alten Ziegenstall (Moritzburg) sollen sich Kinder jeden Freitag kreativ ausleben. (Symbolfoto) © 123RF/kall1st0

Familientag

Freital - Passend zum Monatsanfang könnt Ihr einen schönen Familientag in Oskarshausen verbringen. Sowohl drinnen als auch draußen warten tolle Aktivitäten, wie die Illusionswelt, der Indoorspielplatz, ein Kettenflieger und das Kinderbergwerk. Wer gern schon zeitig da sein möchte, kann den Tag auch mit dem leckeren Schlemmerfrühstück starten. Da können sich Groß und Klein den Bauch mit Brötchen, Crêpes, Spiegeleiern und vielem mehr vollschlagen. Infos unter: oskarshausen.de

In Oskarshausen gibt es am 1. Mai viel zu erleben! © Norbert Neumann

Biergarten-Eröffnung

Radebeul - Wer Lust auf einen etwas entspannteren Feiertag hat, kann ein paar schöne Stunden in der Lößnitztalschenke (Mühlweg 3) verbringen. Der Biergarten öffnet bei bestem Wetter seine Türen und stillt den Hunger und Durst seiner Gäste mit leckeren Speisen und Getränken. Infos unter: loessnitztalschaenke.de

Die Lößnitztalschenke eröffnet zum Monatsanfang ihren Biergarten. (Archivfoto) © Steffen Füssel

DixiebahnHOF-Fest

Dresden - Von 13 bis 18 Uhr findet am 1. Mai im Hof des Dixiebahnhofs in Weixdorf (Platz des Friedens) ein Fest für Groß und Klein statt. Für gute Musik ist gesorgt - es wird einen Mix aus Solisten, Profis und auch Nachwuchskünstlern geben. Auch den Kindern wird ein spaßiges Programm mit Eisenbahn und Trampolin geboten. Natürlich stehen für die Gäste auch Speisen und Getränke zur Verfügung, die Ihr unter der Mai-Sonne genießen könnt. Eintritt frei, Infos unter: dixiebahnhof.de

Lust auf ein tolles DixiebahnHOF-Fest? (Archivfoto) © Thomas Türpe

Unerhört intim

Den Feiertag könnt Ihr mit bester Unterhaltung im Hoftheater ausklingen lassen. (Archivfoto) © Ove Landgraf