Noch zu wenige Spenden für das Römische Bad

Dresden - Für die vollständige Sanierung des Römischen Bads fehlt weiterhin Geld. Die Spendenkampagne der Stadt Dresden kommt nicht richtig in Schwung, 850.000 Euro will Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) von den Bürgern noch einsammeln.

Noch immer ist das Römische Bad auf Schloss Albrechtsberg eine Baustelle. © Picxell

Die Sanierung von Säulen, Mauern, Balustraden und westlich gelegenem Portikus läuft aktuell. Für die Instandsetzung von Wasserbecken, Fontänen und Grünanlagen spekuliert die Stadt auf eine Million Euro aus Spenden.

Bislang kamen aber nur 150.000 Euro zusammen!

Projektleiterin Mary Knopf (47): "Damit könnte man die Pumpentechnik bezahlen, nichts weiter."

Noch gibt sich die Verwaltung zuversichtlich, die Million pünktlich - spätestens Herbst 2027 - eingesammelt zu haben. Andernfalls wird die Beantragung weiterer, nötiger Fördergelder schwierig.