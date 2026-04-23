Noch zu wenige Spenden für das Römische Bad

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Für die Sanierung des Römischen Bads fehlt weiter Geld: 850.000 Euro sollen Bürger noch spenden, doch die Kampagne der Stadt kommt kaum voran.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Für die vollständige Sanierung des Römischen Bads fehlt weiterhin Geld. Die Spendenkampagne der Stadt Dresden kommt nicht richtig in Schwung, 850.000 Euro will Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) von den Bürgern noch einsammeln.

Noch immer ist das Römische Bad auf Schloss Albrechtsberg eine Baustelle.
Noch immer ist das Römische Bad auf Schloss Albrechtsberg eine Baustelle.  © Picxell

Die Sanierung von Säulen, Mauern, Balustraden und westlich gelegenem Portikus läuft aktuell. Für die Instandsetzung von Wasserbecken, Fontänen und Grünanlagen spekuliert die Stadt auf eine Million Euro aus Spenden.

Bislang kamen aber nur 150.000 Euro zusammen!

Projektleiterin Mary Knopf (47): "Damit könnte man die Pumpentechnik bezahlen, nichts weiter."

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Noch gibt sich die Verwaltung zuversichtlich, die Million pünktlich - spätestens Herbst 2027 - eingesammelt zu haben. Andernfalls wird die Beantragung weiterer, nötiger Fördergelder schwierig.

Projektleiterin Mary Knopf (47) vor dem sanierungsbedürftigen Wasserbecken.
Projektleiterin Mary Knopf (47) vor dem sanierungsbedürftigen Wasserbecken.  © Picxell
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Die Arbeiten für den ersten Sanierungsabschnitt laufen schon, für den zweiten Abschnitt steht die Finanzierung noch nicht.
Die Arbeiten für den ersten Sanierungsabschnitt laufen schon, für den zweiten Abschnitt steht die Finanzierung noch nicht.  © Picxell

Bürgermeister Kühn wirbt noch einmal: "Hier entsteht ein Stück Dolce Vita in Dresden." In Zukunft sollen die Dresdner das Bad zwar nicht mehr zum Planschen nutzen dürfen, aber zum Flanieren und für den schönen Ausblick.

Titelfoto: Picxell

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