Ordner für Menschenkette gesucht

Dresden - Für die Menschenkette am 13. Februar sucht die Stadt Dresden noch engagierte Freiwillige (Mindestalter: 16 Jahre).

Für die Koordinierung der Menschenkette sind jedes Jahr Freiwillige im Einsatz. © Monika Skolimowska/dpa

Sie sollen als Ordner den Ablauf der Veranstaltung unterstützen und alle koordinieren, die sich in die Menschenkette einreihen wollen.

Die Stadt Dresden bietet zwei Ordnerschulungen am 29. Januar und 3. Februar - jeweils 17 Uhr im Kulturrathaus auf der Königstraße - an.

Die Einweisung der Ordner erfolgt am 13. Februar (16 Uhr) im Landhaus.