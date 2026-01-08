Ordner für Menschenkette gesucht
Dresden - Für die Menschenkette am 13. Februar sucht die Stadt Dresden noch engagierte Freiwillige (Mindestalter: 16 Jahre).
Sie sollen als Ordner den Ablauf der Veranstaltung unterstützen und alle koordinieren, die sich in die Menschenkette einreihen wollen.
Die Stadt Dresden bietet zwei Ordnerschulungen am 29. Januar und 3. Februar - jeweils 17 Uhr im Kulturrathaus auf der Königstraße - an.
Die Einweisung der Ordner erfolgt am 13. Februar (16 Uhr) im Landhaus.
Fragen können per E-Mail an [email protected] geschickt werden oder werden telefonisch unter Tel. 0351/488 89 16 beantwortet. Infos auch unter: www.buergerbeteiligung.sachsen.de
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa