Mehrtagesfahrten und viel Nostalgie - Weiße Flotte macht mächtig Dampf

In Zusammenarbeit mit dem Dresdner Reiseveranstalter Michael Hillmann werden Dampferreisen in historischem Flair unter der Marke "Steam Cruises" angeboten.

Von Katrin Koch

Dresden - Es tut sich was auf der Elbe! Die Sächsische Dampfschifffahrt schwimmt nicht einfach nur mit dem Strom. Im 190. Jubiläumsjahr wartet die Weiße Flotte mit neuen Attraktionen auf. In Zusammenarbeit mit dem Dresdner Reiseveranstalter Michael Hillmann (53) werden Dampferreisen in historischem Flair unter der Marke "Steam Cruises" angeboten.

Flottenchef Stefan Bloch (45) schickt seine historischen Dampfer auf große Fahrt.
"Mit Steam Cruises bündeln wir besondere Reiseerlebnisse auf historischen Dampfschiffen unter einer starken Marke", sagt Stefan Bloch (45), Geschäftsführer der Weiße Flotte Sachsen GmbH.

Generell stehen für die Fahrten die beiden großen historischen Schaufelraddampfer "Dresden" und "Leipzig" zur Verfügung. Los geht es im April 2026 mit einer Flussfahrt nach Prag.

Dampferfreunde gehen am Terrassenufer an Bord des 100-jährigen Raddampfers "Dresden" und schippern bis Lovosice, wo sie auf das Prager Dampfschiff "Vltava" umsteigen.

Die viertägige Reise für maximal 90 Passagiere kostet inklusive Übernachtungen an Land ab 1190 Euro. Eine adäquate Reise gibt es auch von Prag nach Dresden.

Reiseveranstalter Michael Hillmann (53) organisierte 2022 seine erste Schiffsreise nach Tschechien.
Ins goldene Prag führt die erste Schiffsreise des Jahres 2026.
Der Raddampfer "Stadt Luzern" auf dem Vierwaldstätter See gehört zu den 15 Schiffen, die bei der Schweiz-Reise besucht werden.
Der Schaufelraddampfer "Dresden" feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag.
Dampferfahrt nach Hamburg in Planung

Die Schiffsreise 2027 nach Hamburg (hier im Bild die Elbphilharmonie) befindet sich noch in der Planung.
Im Sommer steht eine zehntägige Reise zu allen Raddampfern auf sechs Schweizer Seen auf dem Programm. Preis pro Person: 2899 Euro.

Im Jahr 2027 ist im April eine sechs-/13-tägige Dampferreise nach Hamburg geplant - "mit Umstieg in Lauenburg auf den Dampfer Kaiser Wilhelm", ergänzt Flottensprecher Christoph Springer.

Ideengeber für diese Angebote waren sächsische Dampferfreunde, die sich die Wiederbelebung historischer Mehrtagesfahrten auf der Elbe wünschten.

"Das Segment der Binnenschifffahrtsreisen wächst und wir wollen unsere Dampferreisen noch stärker etablieren", bestätigt Hillmann. Alle Infos zu den Reisen unter www.steam-cruises.de.

