Mehrtagesfahrten und viel Nostalgie - Weiße Flotte macht mächtig Dampf

Dresden - Es tut sich was auf der Elbe! Die Sächsische Dampfschifffahrt schwimmt nicht einfach nur mit dem Strom. Im 190. Jubiläumsjahr wartet die Weiße Flotte mit neuen Attraktionen auf. In Zusammenarbeit mit dem Dresdner Reiseveranstalter Michael Hillmann (53) werden Dampferreisen in historischem Flair unter der Marke "Steam Cruises" angeboten.

Flottenchef Stefan Bloch (45) schickt seine historischen Dampfer auf große Fahrt. © Eric Münch

"Mit Steam Cruises bündeln wir besondere Reiseerlebnisse auf historischen Dampfschiffen unter einer starken Marke", sagt Stefan Bloch (45), Geschäftsführer der Weiße Flotte Sachsen GmbH.

Generell stehen für die Fahrten die beiden großen historischen Schaufelraddampfer "Dresden" und "Leipzig" zur Verfügung. Los geht es im April 2026 mit einer Flussfahrt nach Prag.

Dampferfreunde gehen am Terrassenufer an Bord des 100-jährigen Raddampfers "Dresden" und schippern bis Lovosice, wo sie auf das Prager Dampfschiff "Vltava" umsteigen.

Die viertägige Reise für maximal 90 Passagiere kostet inklusive Übernachtungen an Land ab 1190 Euro. Eine adäquate Reise gibt es auch von Prag nach Dresden.