Öffentlicher Dienst im Fokus: Zu viele Beschäftigte in den Behörden?

Joachim Ragnitz (64) ist Chef des Dresdner ifo Instituts. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Sein Fazit: Die ostdeutschen Flächenländer und ihre Kommunen leisten sich im Vergleich zu den westdeutschen Flächenländern verhältnismäßig viel Personal.

Der Personalbestand lag 2023 in Sachsen bei 45,6 (Vollzeitäquivalente, je 1000 Einwohner). Zum Vergleich: Niedersachsen genügte ein Personalbestand von 41,3.

Der Durchschnitt der Flächenländer West war 43,8 (Ost 45,1). Entsprechend höher fielen auch die Personalausgaben der jeweiligen Länder und ihrer Kommunen aus.

"Einsparungen beim Personal bringen daher nicht zu unterschätzende Effekte", so der Wissenschaftler. "Das trifft dann in Anbetracht eines hohen Anteils an gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben auf der Landesebene vor allem Fördermittel und Investitionen, auf der kommunalen Ebene die sogenannten 'freiwilligen' Aufgaben wie Kultur oder Jugendarbeit."