Plötzlich war 'ne Baustelle vor ihrem Restaurant

Dresden - Wenn die Kommunikation bei einem Kommunikationsunternehmen versagt ... - die Telekom macht's vor, was dann passieren kann. Über Nacht war am Dienstag die Zufahrt zum Restaurant "Delizia" (Bautzner Straße, gegenüber dem Parkhotel) auf dem Weißen Hirsch gesperrt. Weder Krankenwagen kamen zum Ärztehaus noch Lieferanten zum Restaurant.

Ina Guiffrida (46) freut sich, dass die Stadt schnell auf ihre Anfrage reagierte. © Koch

"Niemand weiß warum. Niemand hat uns Bescheid gesagt", beklagte Wirtin Ina Giuffrida (46) auf Instagram. Und bat um Antwort. "Lieber Herr Hilbert, liebe Landeshauptstadt, können Sie mir sagen, was Sie hier vorhaben?"

Die Stadt antwortete umgehend: "Laut unserem Themenstadtplan handelt es sich um Schachtarbeiten für Kommunikationsleitungen im Auftrag der Telekom. Diese sollen bis 28. August andauern."

Hätte die Telekom natürlich auch kommunizieren können. Seit Mittwoch ist die Einfahrt wieder frei. "Geht doch, jetzt wissen wir Bescheid", freut sich Ina Giuffrida. Die Baustelle wird eingerichtet, ein Bagger ist schon da und die Zufahrt wieder befahrbar. "Warum nicht gleich so?"

Wenn es bei der Baustelleneinrichtung an anderen Stellen ebenfalls hapert, bittet die Landeshauptstadt um Rückmeldung: "Wir leiten es an den Fachbereich weiter."