Nach Emmas (†21) Tod: Eltern starten Podcast und wollen anderen Betroffenen helfen

Dresden - Emma (†21) wurde im Mai 2025 in einem Waldgebiet bei Laußnitz im Landkreis Bautzen von ihrem damals 17-jährigen Freund erstochen . Dass der Jugendliche keine Haftstrafe erhielt, können die Angehörigen der getöteten jungen Frau bis heute nur schwer nachvollziehen. Nun wollen ihre Eltern mit einem Podcast ihre Geschichte erzählen.

Emmas Mutter Lisette (r.) und ihr Vater Patrick Drebenstedt. © Instagram/Screenshot/patrick_dre_

Fünf Monate nach dem Ende des Prozesses um den Tod der 21-jährigen Emma warten ihre Angehörigen weiterhin auf wichtige Unterlagen.

Wie Emmas Vater Patrick Drebenstedt auf Instagram mitteilt, liegen ihnen das Urteil sowie das psychologische Gutachten bislang noch nicht vor.

"Dabei werden genau diese Unterlagen dringend benötigt, um beim Thema Opferentschädigung weiterzukommen und auch geplante Pressetermine wahrnehmen zu können", erklärt Drebenstedt.

Besonders belastend sei für die Eltern von Emma, dass ihre Anwältin inzwischen nicht mehr auf ihre Anfragen reagiere.