Arbeitet die Verwaltung wirklich digital genug?

Dresden - Nach einem Brandbrief zweier Bürgermeister hatten die Grünen jüngst eine Digitalstrategie gefordert. Laut Digitalbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) gibt es eine solche aber schon.

Das Stadtforum soll eigentlich Vorreiter einer digitalen Arbeitswelt sein. © Holm Helis

"Dresden kommt in der Digitalisierung nur sehr langsam voran. Kleinstaaterei und Durchwursteln scheinen die Prämisse zu sein", monierte Stadtrat Moritz Knobel (32, Grüne).

Die Verwaltung brauche eine einheitliche Digitalstrategie. Auch solle verstärkt auf Open-Source-Software gesetzt werden. Selbiges forderten FDP/FB- und PVP-Fraktion.

"Wir sind seit Jahren dabei, auf Open-Source-Lösungen zu setzen", verteidigte sich Bürgermeister Pratzka: "Eine Digitalstrategie liegt vor."