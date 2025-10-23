Brandschutz, Glasdach, Technik: So gründlich wird das Dresdner Rathaus saniert

Dresden - Der ehemalige Haupteingang des Neuen Rathauses am Dr.-Külz-Ring ist derzeit mit dicken Spanplatten verkleidet. In dem 115 Jahre alten Gebäude findet seit Juli eine umfassende Modernisierung statt. Keine Etage bleibt davon unberührt.

Die umfassende Modernisierung des Neuen Rathauses soll bis 2030 fertig sein. © Stefan Häßler

Der Lichthof, 22 Meter lang und 32 Meter breit, gilt als Herzstück des Gebäudes, ist jedoch aufgrund von Mängeln im Brandschutz seit 15 Jahren ungenutzt. Mit seiner milchigen Verglasung vermittelte er bislang einen trüben Eindruck.

Nach den Plänen der Verwaltung soll der Hof künftig zu einem hellen Veranstaltungsort für bis zu 256 Personen umgestaltet werden. Die Akustik wird verbessert, das Dach durch eine transparente Stahl-Glas-Konstruktion ersetzt. Allerdings höher als bisher, oberhalb des dritten Obergeschosses (Visualisierung).

Für rund 72 Millionen Euro lässt die Stadt auf einer Baufläche von sechs Fußballfeldern die Haustechnik erneuern, alte Fenster und Lampen austauschen und die Innenräume vollständig sanieren - inklusive Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten.

Am aufwendigsten und teuersten sind jedoch die Brandschutzmaßnahmen: 420 Meter Brandwand entstehen, 1125 Türen müssen ertüchtigt werden.