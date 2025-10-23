Stadt Dresden hat neue Adresse: Darum ist das für viele wichtig

Dresden - Wegen Bauarbeiten musste der Haupteingang des Dresdner Rathauses dauerhaft um die Ecke ziehen: Statt am Dr.-Külz-Ring 19 geht's seit Juli durch die Goldene Pforte am Rathausplatz 1.

Die Goldene Pforte unterhalb des Ostflügels ist nun auch offiziell die Hauptadresse der Landeshauptstadt. © imago/Hanke

Das ist ab sofort die offizielle Adresse des Hauptsitzes, teilte nun die Stadt mit. Auch der Fristenbriefkasten - wichtig für eilige Amtssachen - steht jetzt dort.

Die Postadresse (Postfach 12 00 20, 01001 Dresden) bleibt aber gleich. Die Änderung ist juristisch relevant, etwa bei Rechtsbescheiden oder Terminen.



