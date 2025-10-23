Stadt Dresden hat neue Adresse: Darum ist das für viele wichtig
Dresden - Wegen Bauarbeiten musste der Haupteingang des Dresdner Rathauses dauerhaft um die Ecke ziehen: Statt am Dr.-Külz-Ring 19 geht's seit Juli durch die Goldene Pforte am Rathausplatz 1.
Das ist ab sofort die offizielle Adresse des Hauptsitzes, teilte nun die Stadt mit. Auch der Fristenbriefkasten - wichtig für eilige Amtssachen - steht jetzt dort.
Die Postadresse (Postfach 12 00 20, 01001 Dresden) bleibt aber gleich. Die Änderung ist juristisch relevant, etwa bei Rechtsbescheiden oder Terminen.
Im Neuen Rathaus tagen weiterhin der Stadtrat und die Fraktionen. Außerdem sitzen dort mehrere wichtige Geschäftsbereiche - unter anderem Bildung, Wirtschaft und Soziales.
Titelfoto: imago/Hanke