Bündnis warnt vor Kürzungen im Jugend- und Sozialbereich in Dresden

Dresden - Wegen der desolaten Finanzsituation kündigte das Rathaus im September eine Haushaltssperre für 2026 an. Freien Trägern im Kultur- und Sozialbereich drohen damit schmerzhafte Einschnitte und ein Kahlschlag beim Personal.

Niklas Schütze (21) ist Erster Vorsitzender beim Dresdner Stadtjugendring. © Lennart Zielke

Die Haushaltssperre sieht in diesem Bereich lediglich die Freigabe von 75 Prozent der eingeplanten Mittel vor - was einer Kürzung um 25 Prozent der Budgets entspricht.

So müsste etwa die Kinder- und Jugendarbeit, zu der auch die Schulsozialarbeit zählt, statt mit 28,1 Millionen Euro künftig mit rund sieben Millionen Euro weniger auskommen.

"Von Planungssicherheit kann hier keine Rede sein", sagt Niklas Schütze (21), Erster Vorsitzender des Stadtjugendrings Dresden. Schon der vorige Haushaltsbeschluss vom März habe für viele Träger drastische Einschnitte bedeutet.

Die massiven Proteste gegen die damals geplanten Kürzungen im vergangenen Winter konnten den Stellenabbau nicht vollständig verhindern.