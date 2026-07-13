Brennpunktschule in Dresden kämpft gegen Sprachbarrieren und Sparmaßnahmen

Dresden - Wie sieht der Alltag an einer Dresdner Brennpunktschule aus? Die 122. Grundschule "Am Palitzschhof" hat keinen guten Ruf. Die Hälfte der 280 Kinder hat Migrationshintergrund. Auf dem Schulhof werden 22 Sprachen gesprochen. Im Gespräch mit TAG24 gibt Schulleiterin Silke Schilasky (57) Einblicke.

Zum Start der Sommerferien besuchte eine Delegation um Bildungsbürgermeister Donhauser die Grundschule. © Petra Hornig

Viele Kinder an dieser Schule in Prohlis wachsen unter schwierigen Verhältnissen auf. Sie erleben häusliche Gewalt, Existenzsorgen, drogensüchtige oder inhaftierte Eltern... Davon berichtet Schulleiterin Silke Schilasky (57).

"Der hohe Migrationsanteil und der soziale Brennpunkt sind eine Herausforderung", sagt sie. So zählen Arabisch, Spanisch und Ukrainisch zu den häufigsten Muttersprachen, doch Probleme mit der deutschen Sprache erschweren Lernen und Schulalltag.

"Jedes Elterngespräch mit einer Familie, die nicht Deutsch spricht, braucht einen Dolmetscher", erklärt die Schulleiterin. "Das Gespräch dauert dann doppelt so lang."

Zwei DaZ-Klassen ("Deutsch als Zweitsprache") gibt es aktuell an der Schule, eigentlich bräuchte es mehr. Doch letztes Jahr kürzte Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) die Mittel für die Sprachförderung. Auch kulturelle Unterschiede machen sich bemerkbar.

"Das Ehrgefühl spielt eine Rolle, Familiensinn ist ganz großgeschrieben", schildert Leiterin Schilasky. Die Hemmschwelle für aggressives Verhalten sei gesunken. "Die Kinder können nichts dafür, aber sie müssen trotzdem lernen, dass wir andere Werte leben."