Dieser Gammelplatz in Dresden hofft auf Finanzspritze

Dresden - Dieser Platz könnte trostloser kaum sein. Zwischen Thäter- und Mengsstraße in Übigau rottet ein Brunnen vor sich hin. Wegedecke ist kaum noch vorhanden, das bisschen Grün ungepflegt.

Momentan bedeckt Laub die beschädigte Wegedecke. Der Brunnen ist stark beschädigt und verschmutzt. © Steffen Füssel

Nach langen Jahren des Verfalls sieht das Stadtbezirksamt Pieschen Handlungsbedarf. Denn Brunnen und Grünfläche sind in den 1920er-Jahren entstanden und von denkmalpflegerischem Wert.

Nun entscheidet der Stadtbezirksbeirat: Soll die Fläche saniert werden, und falls ja: wie? Soll der Brunnen perspektivisch wieder sprudeln?

Dann wäre eine Sanierung besonders aufwendig. Brunnenteile müssten demontiert, Leitungen verlegt, eine Brunnenkammer eingebaut werden - "unter Berücksichtigung des Wurzelbestandes der vorhandenen Gehölze".