Kein zweites Verwaltungszentrum für Dresden: Das plant das Rathaus stattdessen

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Stadt steckt dieses Jahr rund 47 Millionen Euro in Sanierung und Weiterentwicklung ihrer Gebäude und Kultureinrichtungen. So sollen im Sommer etwa das Kulturzentrum "Scheune" und Stadtteilhaus Johannstadt eröffnen. Zukunftsweisend die neuen Pläne am Ferdinandplatz. Ein weiteres Verwaltungszentrum neben dem Stadtforum soll nicht mehr gebaut, stattdessen bestehende Gebäude modernisiert werden.

Das Rathaus setzt auf seine Bestandsgebäude und will das Ordnungsrathaus (Theaterstraße) für rund 40 Millionen Euro sanieren.  © Petra Hornig

Die Pläne für das perspektivisch geplante zweite Verwaltungszentrum sind vom Tisch. Stattdessen sollen die städtischen Gebäude Ordnungsrathaus (Theaterstraße) und Sozialrathaus (Junghansstraße) saniert werden. Das werde die Verwaltung dem Stadtrat vorschlagen, gab Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) bekannt.

Man habe beide Varianten (Neubau und Verkauf der Bestandsgebäude sowie Abmietung weiterer Gebäude oder Sanierungen ohne Neubau) geprüft, finanziell lagen sie nicht weit auseinander.

Statt eines Neubaus (mindestens 100 Millionen Euro) könne man so auch denkmalgeschützte stadtprägende Gebäude erhalten, so Kühn.

Dafür müsse man in Kauf nehmen, dass die Verwaltung nicht in Gänze zentral und damit bürgerfreundlich untergebracht ist. Das Rathaus bezahlt für über 40 Gebäude Miete, die im Stadtgebiet verteilt sind.

Im Sommer soll das Kulturzentrum Scheune neu eröffnen.  © Petra Hornig
Kein weiteres Verwaltungszentrum: Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) verkündete am Donnerstag das Aus für diesen Plan.  © Petra Hornig

Rathaus Cotta soll im Dezember wieder eröffnen

Kein neues Verwaltungsgebäude neben dem Rathaus: Diese Pläne sind vom Tisch.  © Holm Helis
Neben dem Stadtforum am Ferdinandplatz soll nun kein weiteres Verwaltungsgebäude mehr entstehen.  © Holm Helis

In der Neustadt soll im August die neue "Scheune" (seit 2022 läuft die Sanierung für 9,5 Millionen Euro) fertig werden und ihren Spielbetrieb aufnehmen.

Ein Teil der Fassade soll mittels eines Graffiti-Wettbewerbs gestaltet werden. In der Johannstadt wird das Stadtteilhaus (Kosten: 10,45 Millionen Euro) fertig, bietet Platz für Vereine, ein Café, Tanz- und Begegnungsräume.

Auch das Rathaus Cotta, dessen Instandsetzung anderthalb Jahre wegen Geldmangel pausierte, soll im Dezember wieder eröffnen.

Bis 2027 sollen außerdem sechs neue WC-Anlagen (etwa Wasaplatz, Amalie-Dietrich-Platz) fertig werden.

Ab 2027 geplant ist die Sanierung der Technischen Sammlungen sowie des Stadtarchivs.

