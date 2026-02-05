Kein zweites Verwaltungszentrum für Dresden: Das plant das Rathaus stattdessen

Dresden - Die Stadt steckt dieses Jahr rund 47 Millionen Euro in Sanierung und Weiterentwicklung ihrer Gebäude und Kultureinrichtungen. So sollen im Sommer etwa das Kulturzentrum "Scheune" und Stadtteilhaus Johannstadt eröffnen. Zukunftsweisend die neuen Pläne am Ferdinandplatz . Ein weiteres Verwaltungszentrum neben dem Stadtforum soll nicht mehr gebaut, stattdessen bestehende Gebäude modernisiert werden.

Das Rathaus setzt auf seine Bestandsgebäude und will das Ordnungsrathaus (Theaterstraße) für rund 40 Millionen Euro sanieren. © Petra Hornig

Die Pläne für das perspektivisch geplante zweite Verwaltungszentrum sind vom Tisch. Stattdessen sollen die städtischen Gebäude Ordnungsrathaus (Theaterstraße) und Sozialrathaus (Junghansstraße) saniert werden. Das werde die Verwaltung dem Stadtrat vorschlagen, gab Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) bekannt.

Man habe beide Varianten (Neubau und Verkauf der Bestandsgebäude sowie Abmietung weiterer Gebäude oder Sanierungen ohne Neubau) geprüft, finanziell lagen sie nicht weit auseinander.

Statt eines Neubaus (mindestens 100 Millionen Euro) könne man so auch denkmalgeschützte stadtprägende Gebäude erhalten, so Kühn.

Dafür müsse man in Kauf nehmen, dass die Verwaltung nicht in Gänze zentral und damit bürgerfreundlich untergebracht ist. Das Rathaus bezahlt für über 40 Gebäude Miete, die im Stadtgebiet verteilt sind.