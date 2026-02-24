Bürgermeister schaltet sich ein: Social-Media-Verbot sorgt für Aufregung auf Dresdner Schulhöfen

Dresden - Sollte Social Media für Kinder verboten werden? Diese Frage wird seit Wochen heiß diskutiert, auf dem Bundesparteitag am Wochenende votierte die CDU schon für ein Verbot . Jetzt mischt sich Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) ein. Seine Haltung ist klar.

Schon die Kleinsten sind mittlerweile auf den sozialen Medien unterwegs. Wie lange dürfen sie noch? © 123RF

Im Gespräch mit TAG24 bezieht er Stellung: "Ein Verbot finde ich absolut richtig. Social Media lenkt ab, da wird Unfug mit getrieben. Kinder werden zu unmöglichen Sachen verführt." Etwa zu gefährlichen TikTok-Trends oder Mobbing.

"Unsere Jugend würde vom Verbot profitieren. Sie könnte sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, wie Schule oder Sport", ist Donhauser überzeugt.

Er plädiert für ein Verbot für alle bis 16 Jahre.

Nur was der Bürgermeister gut findet, sieht man auf Dresdner Schulhöfen mit gemischten Gefühlen.

Gymnasiast Max Andrè Haller (18) kommt als Stadtschülersprecher mit Jugendlichen ins Gespräch, die vom Verbot betroffen wären. Schon in den unteren Klassen spielt Social Media eine Rolle, weiß er.

"Ein konkretes Verbot lehnen viele ab. Doch sie kennen auch die Gefahren."