Containerdorf für Geflüchtete auch in Weißig geplant: Vereins-Chef fürchtet um den Sportbetrieb

Dresden - Neun Containerdörfer will das Dresdner Rathaus in unterschiedlichen Stadtvierteln errichten, so dringend benötigten Platz für bis zu 824 Flüchtlinge schaffen. Nun wird überall über die Standorte diskutiert. Auch im ländlichen Ortsteil Weißig im Nordosten, wo zwischen Reihenhaussiedlung und Sportstätte 48 überwiegend männliche Flüchtlinge eine Unterkunft finden sollen. TAG24 hat sich umgehört, was Anwohner und Nachbarn davon halten.