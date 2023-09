Der mobile Bundestag ist in Dresden: Das hat es mit ihm auf sich

Dresden - Leichter war es für die Dresdner nie, dem Bundestag einen Besuch abzustatten! Noch bis Mittwochnachmittag um 14 Uhr ist das Infomobil des Parlaments auf dem Postplatz zu Gast. Was der 23-Tonnen-Koloss, neben reichlich Merch, so zu bieten hat ...

Nicht zu übersehen steht der mobile Bundestag aktuell in Dresden. © Eric Münch

Geboren wurde die Idee des Bundestags auf Rädern kurz nach der Wende. Damals sollte den Menschen in den neuen Bundesländern gezeigt werden, wie das Parlament eigentlich arbeitet. Und so stellte man sich einfach auf die zentralen Marktplätze und hoffte darauf, dass das Angebot angenommen werden würde.

Es wurde! In den kommenden Jahren erkannten die Macher, dass das Mobil eine angenehme und niederschwellige Möglichkeit ist, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und so fährt es noch heute durch die Republik. 60 Städte und Gemeinden wird der Truck in diesem Jahr besuchen. Ziel ist es, binnen zwei Legislaturperioden mindestens einmal in jedem der 299 Wahlkreise gewesen zu sein.

Doch was bekommen die Menschen dann vor Ort zu sehen? Stets mit zwei freiberuflichen Mitarbeitern bestückt soll der Truck vor allem dazu anregen, ins Gespräch zu kommen.

Aktuell geht es da - wen wundert es - oft um Themen wie den Ukraine-Krieg, die diversen Krisen in der Welt und die allgemeine Unsicherheit, die unsere Zeit mit sich bringt, so Mitarbeiter Dominik Franz (55).