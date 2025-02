Dresden hat ein drückendes Problem: Kompost-Klo ohne Wasseranschluss als Lösung?

Dresden - In gut vier Monaten beginnt der Sommer. Viele Dresdner zieht es dann mit einem Kaltgetränk an die Elbe. Doch spätestens nach der zweiten Runde stellen sich viele die Frage: wohin zum Wasserlassen? Denn am Fluss fehlen die Toiletten. Eine Partei möchte die Versorgungslücke schließen.