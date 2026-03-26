Showdown ums Ärztehaus im Stadtrat: Wie wollen Fraktionen abstimmen?

Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag über die Zukunft des Grundstücks am Albert-Wolf-Platz, worauf sich derzeit (noch) das Ärztehaus befindet. © TAG24

Zur Abstimmung steht eine Beschlussempfehlung des Bau-Ausschusses zur Überführung des Grundstücks in den Bestand der Stadtentwicklungsgesellschaft STESAD. Nur so kann die Verwaltung das geplante Azubi-Wohnheim errichten lassen.

Im Papier enthalten ist ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion, welcher den OB beauftragt, allen bisherigen Mietern nachweislich ein adäquates ortsnahes Angebot für einen alternativen Standort zu unterbreiten. Solange dies nicht erfüllt ist, müsse der Freizug der Immobilie und der Abriss ausgesetzt werden, heißt es.

Im Ausschuss wurde der Beschlussvorschlag mit nur einer Enthaltung und keinen Nein-Stimmen angenommen. Ein solches Ergebnis wird auch im Stadtrat erwartet.

Sowohl Grüne, SPD, CDU, Team Zastrow als auch AfD erklärten auf TAG24-Anfrage, für die Empfehlung zu stimmen. Damit wäre bereits die Mehrheit gegeben.