Widerstand gegen Verkehrsversuch aufgegeben: Wird dafür die Augustusbrücke zur Fußgängerzone?

Zastrow wirft Hilbert dennoch "willkürliches Verhalten" vor, da der Verkehrsversuch auf der Flügelwegbrücke erst mit Beauftragung durch den Stadtrat umgesetzt worden war - "obwohl wir ja gar nicht zuständig sind", so Zastrow. "Wenn's der Verwaltung in den Kram passt, lässt man es zu. Wenn nicht, dann nicht."

Vorbild Tschechien? Die mittelalterliche Karlsbrücke gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten, wird intensiv von Fußgängern und Künstlern genutzt. © IMAGO/Zoonar

So könnte man die Brücke nach Vorbild der Karlsbrücke in Prag zumindest "an ausgewählten Wochenenden zur Fußgängerbrücke machen und dort das Leben zulassen", so Zastrow.

Fußgänger sollten dann die ganze Brücke nutzen können. Außerdem solle Kultur ganz unbürokratisch ermöglicht werden, etwa Maler und Straßenmusiker ohne Antragsverfahren kommen können.

Neben Ostern oder Silvester biete sich auch die Weihnachtszeit dafür an, sagt Zastrow. Für den Augustusmarkt an der Hauptstraße, den er selbst betreibt, wäre das sicher zuträglich.

"Davon profitiert die ganze Stadt", sagt er dazu. Am Donnerstag soll der Stadtrat den FDP-Antrag aus dem vergangenen Jahr beschließen. Zastrow rechnet mit einer Mehrheit.